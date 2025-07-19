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21:58, 19 июля 2025Россия

В России ответили на предложение Киева о переговорах

РИА Новости: Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress

Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной. Таким образом, комментируя предложение Киева о переговорах, высказался источник РИА Новости в Москве.

«Мы давно готовы, а сигналы из Киева позволяют надеяться, что конкретная дата скоро появится», — отметил он.

До этого источник в российской переговорной группе подтвердил, что Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на следующей неделе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины вновь провести переговоры с РФ. По его словам, в настоящий момент между сторонами ведется диалог насчет еще одного обмена пленными. Зеленский добавил, что переговорная динамика постепенно должна увеличиваться.

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