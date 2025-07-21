В Кремле ответили на вопрос об изменениях в составе делегации для переговоров с Украиной

Песков: Российская делегация поедет на переговоры с Украиной в том же составе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об изменениях в составе российской делегации для переговоров с Украиной. Его слова передает РИА Новости.

«С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее İndependent türkce сообщило, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может пройти 23-24 июля. При этом информации о составе делегаций издание не сообщало.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что главой украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле останется секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны республики Рустем Умеров.