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01:42, 29 июля 2025Бывший СССР

ВСУ совершили массированную атаку ударными дронами на города ДНР

ВСУ устроили массированную атаку ударными дронами на несколько городов ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированную атаку ударными дронами на несколько городов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

Последствия атак в настоящее время уточняются.

Вечером 28 июля стало известно о взрывах над Донецком. По информации РИА Новости, всего раздалось три взрыва, они прозвучали в разных районах города.

Позднее появилась информация о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке. По предварительным данным, в результате удара повреждено остекление здания

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