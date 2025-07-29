ВСУ совершили массированную атаку ударными дронами на города ДНР

ВСУ устроили массированную атаку ударными дронами на несколько городов ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированную атаку ударными дронами на несколько городов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

Последствия атак в настоящее время уточняются.

Вечером 28 июля стало известно о взрывах над Донецком. По информации РИА Новости, всего раздалось три взрыва, они прозвучали в разных районах города.

Позднее появилась информация о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке. По предварительным данным, в результате удара повреждено остекление здания