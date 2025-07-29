На железнодорожной станции в российском регионе произошел пожар после атаки ВСУ

Слюсарь: На ж/д в Ростовской области произошло возгорание после атаки дрона ВСУ

На железнодорожной станции в Сальске Ростовской области произошел пожар после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. По предварительной информации, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники.

Ранее в июле из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ на станции в Ростовской области оказалась повреждена контактная сеть. Из-за происшествия произошел сбой в графике движения пассажирских поездов.