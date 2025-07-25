Раскрыты подробности о повреждениях на российской железнодорожной станции после атаки БПЛА

На станции в Ростовской области из-за падения БПЛА повреждена контактная сеть

Из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на станции в Ростовской области оказалась повреждена контактная сеть. Подробности о ситуации раскрыло РЖД в Telegram-канале.

«Сегодня в 01:23 на станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть. Пострадавших нет», — отчитались в РЖД.

Там уточнили, что из-за происшествия произошел сбой в графике движения пассажирских поездов. Задержки десяти составов составляют до пяти часов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, 25 июля. По данным Минобороны, над регионом перехватили 23 летательных аппарата. Как уточнял губернатор Юрий Слюсарь, взрывом от падения обломков дрона было повреждено здание вокзала на железнодорожной станции в Песчанокопском. Момент взрыва дрона над регионом сняли на видео.

Всего за ночь ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. Помимо Ростовской области, под удар попали Белгородская, Брянская6 Курская, Тамбовская, Воронежская и Орловская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

