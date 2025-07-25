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07:24, 25 июля 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 105 дронов над девятью регионами и Азовским морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 25 июля, выпустили свыше сотни беспилотных летательных аппаратов по России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО), как сообщается, сбили 105 беспилотников над девятью регионами России и Азовским морем. Больше всего дронов — 26 — перехватили над Белгородской областью.

Еще 25 летательных аппаратов сбили над Брянской областью, 23 — над Ростовской областью, 9 — над Азовским морем, 8 — над Краснодарским краем, 5 — над Ставропольским краем, по 3 — над Курской и Тамбовской областями, 2 — над Воронежской областью, 1 — над Орловской областью.

ЖЗЛ
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