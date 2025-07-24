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07:32, 24 июля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

МО: Силы ПВО сбили 39 БПЛА над Черным и Азовским морями и Краснодарским краем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на четверг, 24 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти четыре десятка летательных аппаратов. Подробности о ночных ударах привело Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 летательных аппаратов. Попытки атак были предприняты с 20:40 23 июля до 1:40 следующего дня.

Больше всего летательных аппаратов — 21 — удалось перехватить над Черным морем. Еще 11 дронов сбили над Азовским морем, 7 — над Краснодарским краем.

Вечером 23 июля силы ПВО отразили атаку 21 беспилотника. 10 дронов сбили в акватории Черного моря, а еще 9 — в акватории Азовского моря. Еще 2 БПЛА нейтрализовали в небе над Краснодарским краем.

ЖЗЛ
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