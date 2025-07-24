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00:40, 24 июля 2025Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 21 украинский БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что атака была отражена 23 июля в период с 20:40 до 23:50 по мск.

В частности, 10 беспилотников были сбиты в акватории Черного моря, а еще 9 — в акватории Азовского моря. Кроме того, еще 2 БПЛА нейтрализовали в небе над Краснодарским краем.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские города необходимо закрыть противодроновыми сетками. По его словам, всю страну невозможно накрыть подобными сетками, поэтому эти меры нужно применять в комплексе с системами ПВО.

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