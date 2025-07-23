В России предложили один способ по защите городов от дронов ВСУ

Эксперт Дандыкин предложил закрыть российские города противодроновыми сетками

Российские города необходимо закрыть противодроновыми сетками. К такому способу защиты призвал военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит «Абзац».

«Понятно, что прифронтовые территории прикрывают сетками, там это применяется массово. Но накрывать важные инфраструктурные объекты в приграничных областях, а также в глубине России, вплоть до Москвы и Казани, где опасность не меньше, тоже необходимо», — пояснил он.

По его словам, всю страну невозможно накрыть подобными сетками, поэтому эти меры нужно применять в комплексе с системами противовоздушной обороны (ПВО) и мероприятиями, которые направлены на подавление радиоэлектронных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дандыкин также пояснил, что атаки беспилотников являются проблемой не только государства. Частный бизнес, отметил эксперт, вполне может справиться с подобным способом защиты своими силами.

Ранее над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от беспилотных летательных аппаратов. На борту самолета находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение», частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца.