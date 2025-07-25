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07:49, 25 июля 2025Россия

Момент взрыва беспилотника над российским городом сняли на видео

Появились кадры момента взрыва беспилотника в небе над Новочеркасском
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры взрыва беспилотного летательного аппарата над Ростовской областью. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как снаряд системы противовоздушной обороны (ПВО) попадает по беспилотнику, после чего тот взрывается и в небе появляется световая вспышка.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, 25 июля. По данным Минобороны, над регионом перехватили 23 летательных аппарата. Как уточнял губернатор Юрий Слюсарь, взрывом от падения обломков дрона было повреждено здание вокзала на железнодорожной станции в Песчанокопском Ростовской области.

Всего за ночь ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. Помимо Ростовской области, под удар попали Белгородская, Брянская6 Курская, Тамбовская, Воронежская и Орловская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

ЖЗЛ
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