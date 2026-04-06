Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:54, 6 апреля 2026Бывший СССР

На Украине признали серьезную эволюцию российских дронов «Герань»

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Handout / U.S Air / Globallookpress.com

Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий в эфире YouTube-канала CSIS признал, что российские дроны «Герань» серьезно эволюционировали.

Он отметил, что с сентября прошлого года начали появляться новые модели беспилотников, российские производители меняют тип поверхности, материала, цвет, чтобы аппараты было сложнее обнаружить.

«Герань-5» оснащена большим количеством антенн, чтобы преодолевать украинские системы противодействия, это реактивный дрон, способный нести ракеты класса воздух-воздух, горадо более быстрый, чем предыдущии модификации, рассказал офицер ВСУ.

«Они способны уничтожить нашу авиацию и вертолеты, они переговариваются все вместе, передают видео в Россию. Они создают в воздухе сети передачи изображения и передают данные. Ими может управлять оператор, находящийся в глубине территории», — добавил Маслий.

Он подчеркнул, что российские производители прошли путь от нуля до очень продвинутого уровня за годы проведения спецоперации. Военнослужащий добавил, что это очень быстрый темп, и технологии продолжают развиваться.

Ранее стало известно, что рссийские военные начали использовать противорадиолокационные версии дронов-камикадзе «Герань».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok