Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:37, 9 апреля 2026Наука и техника

Характеристики новой «Герани-5» раскрыли

«Сталинские соколы»: Дальность реактивной «Герани-5» — более 600 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Сталинские соколы»

Новый российский дрон «Герань-5» способен поражать цели на дальности более 600 километров. Характеристики реактивного аппарата раскрыл Telegram-канал «Сталинские соколы».

Ресурс, который освещает развитие и применение дронов семейства «Герань», показал первые официальные кадры применения «Герани-5». Аппарат поразил объекты нефтегазовой инфраструктуры Киева в Сумской области. На ролике можно заметить интерфейс беспилотника и кадры, снятые разведывательным дроном.

«Герань-5», которую иногда позиционируют как ракету-дрон, несет боевую часть весом более 60 килограммов. Реактивный двигатель обеспечивает скорость более 350 километров в час. Для наведения на цель используют алгоритмы машинного зрения. Также аппарат поддерживает псевдослучайную перестройку рабочей частоты (ППРЧ), которая повышает помехозащищенность.

В январе американское издание Business Insider допустило, что в России прорабатывают возможность запуска «Гераней-5» с борта штурмовиков Су-25. Это увеличит дальность дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

    Россиянам предложили билеты на поезда из Москвы в Петербург от 1,9 тысячи рублей

    Конгресс США попытается связать Трампу руки

    В России подешевел iPhone 17e

    Названы внезапные последствия войны в Иране

    Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok