13:10, 15 апреля 2026Россия

ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Стерлитамаку в Башкирии. Российский город расположен в 1500 километрах от границы двух государств.

Несколько украинских беспилотников сбили над промышленной зоной. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что обломки упали на территорию одного из предприятий. Прибывшие на место экстренные оперативные службы тушат возникшее возгорание. С предприятия началась эвакуация.

Позже стало известно, что в результате атаки беспилотника на промзону погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. «Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — написал Хабиров в Telegram.

Пролет одного из атаковавших регион беспилотников показали на видео.

Попытка удара по Стерлитамаку 15 апреля — не первый с начала месяца налет беспилотников на Башкирию. Так, 2 апреля дроны ВСУ были сбиты в зоне нефтеперерабатывающих заводов в районе Уфы.

По городу ударили дроны типа «Лютый»

При ударе использовались беспилотники типа «Лютый». Дроны этой модели могут преодолевать более тысячи километров. Размах крыльев беспилотников «Лютый» достигает почти семи метров, длина — 4,4 метра.

Как отмечал историк войск ПВО Юрий Кнутов, дроны-камикадзе «Лютый» летают на малых высотах. Маршрут полета дронов программируют, поэтому у них нет постоянной связи со спутниками GPS. В определенных точках аппараты выходят на связь со спутником для проверки отклонений от маршрута.

«Мы не можем их засечь радиотехнической разведкой, мы их видим только с помощью радиолокационных станций, но так как они летают на малых высотах, то таких средств нужно достаточно много», — сказал эксперт.

Пасхальное перемирие завершилось

В ночь с 12 на 13 апреля завершилось пасхальное перемирие. Его инициатором был российский лидер Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России. При этом украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально.

14 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что о стороны ВСУ было много нарушений пасхального перемирия.

Пасхальное перемирие продолжалось с 16:00 по московскому времени 11 апреля до наступления 13 апреля.

