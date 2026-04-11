Зеленский заговорил о прекращении огня после пасхального перемирия

Зеленский: Информация о возможном прекращении огня доведена до России

Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально. Информация о возможном продлении прекращения огня после Пасхи доведена до России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он написал, что отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие ответов Украины. «Украинская армия готова к любому развитию событий на фронте», — опубликовал он.

По его словам, Украина «неоднократно» предлагала России различные форматы прекращения огня. По его мнению, остановка военных действий на Пасху могла бы стать началом движения к миру.

9 апреля Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

