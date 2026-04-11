Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 11 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский заговорил о прекращении огня после пасхального перемирия

Зеленский: Информация о возможном прекращении огня доведена до России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в Запорожской области

Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в Запорожской области. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально. Информация о возможном продлении прекращения огня после Пасхи доведена до России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он написал, что отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие ответов Украины. «Украинская армия готова к любому развитию событий на фронте», — опубликовал он.

По его словам, Украина «неоднократно» предлагала России различные форматы прекращения огня. По его мнению, остановка военных действий на Пасху могла бы стать началом движения к миру.

9 апреля Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok