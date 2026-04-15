11:44, 15 апреля 2026Россия

Стало известно об эвакуации с предприятия в российском городе после атаки ВСУ

Ufa1: C предприятия в Стерлитамаке эвакуируют людей после падения обломков дрона
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
С предприятия в Стерлитамаке, на территорию которого упали обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), эвакуируют людей. Об этом пишет Ufa1.ru со ссылкой на источник.

О каком именно предприятии идет речь, не уточняется.

Ранее о падении обломков в промзоне российского города сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, на месте работают экстренные оперативные службы, которые тушат возникшее возгорание. Информация о пострадавших пока неизвестна.

Как выяснилось, ВСУ могли атаковать Стерлитамак тяжелыми дронами-камикадзе типа «Лютый». Такие беспилотники способны преодолевать более 1000 километров.

До этого Минобороны России отчиталось, что в ночь на 15 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами 85 украинских беспилотников. Атаке подверглись Белгородская, Воронежская, Ростовская, Самарская и Саратовская области, а также Республика Крым. Кроме того, дроны сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.

    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    Москвичи могут навсегда лишиться прыжков с парашютом

    Фон дер Ляйен и Украине предрекли новые проблемы после ухода Орбана

    Россияне стали опустошать некоторые вклады

    Артемий Лебедев раскрыл один факт о своем дяде-иноагенте

    Выявлен скрытый фактор замедления возрастного ухудшения памяти

    В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

    Систему ПВО Украины признали «дырявой»

    Предсказано будущее нефти из России после возобновления санкций США

    «Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

    Все новости
