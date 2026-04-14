В Кремле оценили пасхальное перемирие фразой «цифры говорят за себя»

Песков: Со стороны ВСУ было много нарушений пасхального перемирия

Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было много нарушений пасхального перемирия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь цифры говорящие, действительно, нарушений было очень много, цифры говорят сами за себя», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

В ночь с 12 на 13 апреля завершилось пасхальное перемирие. Его инициатором был российский лидер Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинская армия во время пасхального перемирия била по своим же тылам на многих участках фронта. Целью этого, добавляет он, было обвинить ВС России в нарушении режима прекращения огня.