Стало известно об ударах ВСУ по своим тылам во время пасхального перемирия

Марочко: ВСУ во время пасхального перемирия били по своим же тылам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время пасхального перемирия били по своим же тылам на многих участках фронта с целью обвинить Вооруженные силы (ВС) России в нарушении условий. Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Подобная практика не нова и встречается почти с каждым перемирием», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко рассказал о случаях обстрела ВСУ своих тыловых территорий на разных участках в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области. Он подчеркнул, что основной целью таких действий является дискредитация ВС России и руководства страны в целом, а также попытка принести Киеву выгоду на международной арене.

В ночь с 12 на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов оценил в разговоре с «Лентой.ру» итоги пасхального перемирия. Он также отметил, что Россия регулярно поддерживает взятые на себя обстоятельства.