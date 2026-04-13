Депутат Красов: Украина нарушала пасхальное перемирие

Украина нарушала пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, и в прошлом году, и в этом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил итоги перемирия.

«Если вспомнить предыдущий год, когда президент Российской Федерации объявил о пасхальном перемирии, нарушения со стороны киевского режима были. Причем в ходе их ударов гибли и военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, и мирные люди. То же самое происходило и в этом году», — сказал Красов.

По его словам, Киев поддержал пасхальное перемирие лишь на словах, а на деле провокации и удары продолжались. Россия же всегда выполняет обязательства, которые берет на себя.

«Российская Федерация, если берет на себя какие-то обязательства, всегда выполняет их, в отличие от стран коллективного Запада, и в том числе от киевского режима, который коллективный Запад привел к власти», — подчеркнул Красов.

В ночь с 12 на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России.

Как подчеркнул посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Украина доказала, что слова Владимира Зеленского о зеркальном соблюдении пасхального перемирия являются пустышкой. Киев не выполнил никаких обязательств в рамках перемирия.