В МИД России назвали пустышкой слова Зеленского о перемирии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 13 апреля 2026

Мирошник: Украина доказала, что слова Зеленского о перемирии — пустышка
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Украина доказала, что слова ее президента Владимира Зеленского о зеркальном соблюдении пасхального перемирия являются пустышкой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Украинская сторона доказала, что все слова Зеленского являются абсолютной пустышкой», — подчеркнул дипломат.

По словам Мирошника, Киев не выполнил никаких обязательств в рамках перемирия. Он добавил, что такая же реакция наблюдается и со стороны Запада.

Ранее стало известно, что за период с 16:00 11 апреля по 08:00 12 апреля была зафиксирована 1971 попытка украинских войск атаковать позиции Вооруженных сил России. До этого Зеленский заявлял, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok