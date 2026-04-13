Мирошник: Украина доказала, что слова Зеленского о перемирии — пустышка

Украина доказала, что слова ее президента Владимира Зеленского о зеркальном соблюдении пасхального перемирия являются пустышкой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Украинская сторона доказала, что все слова Зеленского являются абсолютной пустышкой», — подчеркнул дипломат.

По словам Мирошника, Киев не выполнил никаких обязательств в рамках перемирия. Он добавил, что такая же реакция наблюдается и со стороны Запада.

Ранее стало известно, что за период с 16:00 11 апреля по 08:00 12 апреля была зафиксирована 1971 попытка украинских войск атаковать позиции Вооруженных сил России. До этого Зеленский заявлял, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально.