Россияне нашли способ платить за машины меньше

Спрос на залоговые машины с торгов подскочил на 20% за год

За последний год интерес россиян к приобретению арестованных и залоговых автомобилей через специализированные торги вырос на 20 процентов. Такая сделка позволяет сэкономить около 50 процентов от стоимости транспортного средства, пишет Telegram-канал Shot.

Причиной роста популярности подобных покупок стали высокий утилизационный сбор и резкое удорожание машин. На таких площадках реализуют автомобили, находящиеся в залоге у банков и лизинговых компаний, чтобы оперативно закрыть долги.

Участники торгов признаются, что платят в 1,5-2 раза меньше, чем за сопоставимые подержанные экземпляры на обычном рынке. Так, кроссовер Chery Tiggo 8 2022 года выпуска обойдется в один миллион рублей против рыночных двух миллионов. Автомобиль BMW 2019 года будет стоить почти на два миллиона рублей дешевле.

Правда, среди предложений нередко попадаются битые или побывавшие в воде машины, что потребует от нового владельца вложить значительные средства в ремонт. Но даже с учетом расходов на восстановление итоговая выгода в среднем достигает 30-40 процентов по сравнению с рыночной ценой.

