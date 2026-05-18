12:25, 18 мая 2026Спорт

Сборную Украины по футболу впервые в истории возглавил иностранец

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ian Walton / Reuters

Итальянец Андреа Мальдера назначен главным тренером сборной Украины. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Контракт со специалистом подписан на два года с опцией продления. Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

54-летний итальянец ранее никогда не работал главным тренером. У него есть опыт работы в штабах «Милана», «Брайтона», «Марселя» и сборной Украины.

До Мальдеры пост главного тренера занимал Сергей Ребров, который возглавлял сборную с лета 2023 года, но не смог вывести Украину на чемпионат мира — 2026 и по итогу был уволен после поражения в плей‑офф квалификации от национальной команды Швеции.

