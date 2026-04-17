16:32, 17 апреля 2026

Четырехлетний ребенок случайно выстрелил в младшего брата

Юлия Юткина
Фото: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock / Fotodom

В штате Висконсин, США, двухлетний мальчик случайно стал жертвой стрельбы. Об этом пишет People.

Полиция не стала раскрывать имя погибшего. Журналисты утверждают, что его зовут Крю Заградник. Стрельба произошла в машине на подъездной дорожке у его дома.

Мальчик сидел в машине еще с двумя детьми и ждал родителей. Те что-то забыли в доме и решили ненадолго вернуться. Тем временем их четырехлетний ребенок схватил в руки пистолет, лежащий на передней панели салона. Он направил оружие на младшего брата. Оно оказалось заряженным и выстрелило.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, Крю уже было не спасти. Полицейские признали, что преступление не было умышленным. О мальчике известно то, что он был фанатом родео и постоянно воровал кофе у матери.

Ранее сообщалось, что в США к трем годам тюрьмы приговорили жительницу штата Канзас, в чьей квартире один маленький мальчик смертельно ранил другого из пистолета. Дети нашли заряженный пистолет в ее сумочке.

