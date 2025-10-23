Маленький мальчик нашел пистолет и выстрелил в приятеля

People: В США мальчик нашел пистолет во время игры и убил приятеля

В США к трем годам тюрьмы приговорили жительницу штата Канзас, в чьей квартире один маленький мальчик смертельно ранил другого из пистолета. Об этом пишет People.

16 марта Таша Диллард из города Уичито устроила у себя в квартире вечеринку для друзей, которые пришли с детьми. Вечером пьяные родители переместились в автомобиль на парковку перед домом, где продолжали пить текилу, а дети остались одни в квартире. В итоге четырехлетний мальчик нашел в сумочке Диллард заряженный пистолет, направил его на семилетнего приятеля и выстрелил.

Ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение верхней части туловища. Пострадавшего успели довести до больницы, однако спасти его врачи не смогли. Другие дети рассказали, что вечером бегали по квартире с оранжевым игрушечным пистолетом, а когда во время игры нашли настоящий, подумали, что это тоже игрушка.

При этом Диллард сначала настаивала, что у нее не было оружия. Однако одна из ее подруг рассказала следователям, что женщина купила пистолет за несколько недель до происшествия. Позже она стала говорить, что оружие было надежно спрятано. 16 октября суд приговорил ее к 37 месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия трехлетний мальчик выстрелил в юношу из пистолета, который нашел в доме. Спасти пострадавшего не удалось.

