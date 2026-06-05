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13:07, 5 июня 2026Авто

В Таиланде в аварии с автобусом пострадали 28 человек

В Таиланде в ДТП с двухэтажным автобусом пострадали 28 человек
Виктория Клабукова

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде в ДТП с участием двухэтажного автобуса пострадали почти три десятка человека. О случившемся пишет газета Matichon.

Автобус следовал по маршруту Сураттхани — Бангкок. Авария произошла в провинции Пхетчабури в 4 утра по местному времени (полночь по Москве). Во время движения автобус врезался в разделительную полосу и опрокинулся на бок. В момент происшествия в салоне находился 31 человек. У пяти пассажиров диагностировали травмы средней степени тяжести, еще 23 человека получили ушибы и ссадины.

На место ДТП прибыли правоохранители и бригады скорой помощи. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства аварии уточняются. По предварительным данным, иностранных туристов среди пострадавших не было.

Ранее в Турции в ДТП попал междугородний автобус, следовавший из Измира в курортный город Анталья. Автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся. В результате ДТП пострадали 33 человека, еще восемь пассажиров спасти не удалось

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