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09:25, 1 июля 2025Из жизни

Трехлетний мальчик нашел в доме пистолет и выстрелил в спящего юношу

People: В США трехлетний мальчик нашел пистолет и случайно застрелил юношу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Paulding Sheriff's Office

В американском штате Джорджия трехлетний мальчик выстрелил в юношу из пистолета, который нашел в доме. Об это пишет People.

Сообщение о стрельбе поступило полицейским округа Полдинг 23 июня рано утром. На месте происшествия правоохранители обнаружили 19-летнего Кабрела Паттерсона с огнестрельным ранением. Юноша был жив на момент прибытия экстренных служб, однако спасти его медикам не удалось.

«Исходя из того, что нам удалось установить на данный момент, трехлетний ребенок нашел пистолет и случайно выстрелил в спящего молодого человека», — заявил шериф округа Эшли Хенсон.

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Следователи также выяснили, что орудие принадлежало Паттерсону, который приехал в дом навестить родственников. Степень родства между мальчиком и Паттерсоном не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Бразилии двухлетний мальчик случайно выстрелил в мать из пистолета отца. Спасти женщину не удалось.

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