Трехлетний мальчик нашел в доме пистолет и выстрелил в спящего юношу

В американском штате Джорджия трехлетний мальчик выстрелил в юношу из пистолета, который нашел в доме. Об это пишет People.
Сообщение о стрельбе поступило полицейским округа Полдинг 23 июня рано утром. На месте происшествия правоохранители обнаружили 19-летнего Кабрела Паттерсона с огнестрельным ранением. Юноша был жив на момент прибытия экстренных служб, однако спасти его медикам не удалось.
«Исходя из того, что нам удалось установить на данный момент, трехлетний ребенок нашел пистолет и случайно выстрелил в спящего молодого человека», — заявил шериф округа Эшли Хенсон.
Следователи также выяснили, что орудие принадлежало Паттерсону, который приехал в дом навестить родственников. Степень родства между мальчиком и Паттерсоном не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Бразилии двухлетний мальчик случайно выстрелил в мать из пистолета отца. Спасти женщину не удалось.