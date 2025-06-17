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10:45, 17 июня 2025Из жизни

Двухлетний ребенок играл с пистолетом отца и случайно выстрелил в мать

В Бразилии двухлетний ребенок случайно убил мать из пистолета отца
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Daily Mail

В Риу-Верди-ди-Мату-Гросу, Бразилия, двухлетний ребенок случайно расправился с матерью, Деборой Родригес Монтейра. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя Монтейра и ее муж сидели на веранде, их маленький сын бегал перед ними. В один момент он схватил пистолет отца, лежавший на столе, и стал играть с ним. Супруги были так поглощены беседой, что не заметили этого. Тем временем мальчик навел оружие на мать и выстрелил. Пуля попала в грудь и руку женщины.

Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, установленную на веранде семьи. На записи с нее видно, что, получив ранение, женщина смогла встать. Ребенок тут же выронил пистолет и побежал к ней. Монтейнера сделала к сыну пару шагов и упала. Мужчина тщетно пытался помочь ей. Женщину доставили в больницу, но там лишь смогли констатировать ее смерть.

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Мужу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Пока неизвестно, разрешат ли ему воспитывать сына и дальше или его заберут органы опеки.

Ранее сообщалось, что двухлетний сын жительницы американского штата Калифорния нашел в спальне пистолет и случайно выстрелил в мать. Оружие оставил без присмотра ее 18-летний возлюбленный.

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