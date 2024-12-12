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02:00, 12 декабря 2024Из жизни

Двухлетний мальчик нашел дома пистолет и выстрелил в мать

В США двухлетний мальчик нашел в доме пистолет и застрелил 22-летнюю мать
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Двухлетний сын жительницы американского штата Калифорния нашел в спальне пистолет и случайно выстрелил в мать. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагическое происшествие случилось в пятницу, 6 декабря, в городе Фресно. Около половины шестого вечера мальчик нашел дома пистолет и выстрелил в мать — 22-летнюю Джессинью Мину, — которая лежала на кровати. Врачам спасти женщину не удалось.

Позже выяснилось, что оружие оставил без присмотра ее 18-летний возлюбленный Эндрю Санчес. Молодого человека обвинили в ненадлежащем хранении огнестрельного оружия и создании ситуации, представляющей угрозу для жизни ребенка.

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Известно, что ранее Санчес не привлекался к уголовной ответственности. Его отпустили до суда. У Мины, помимо двухлетнего сына, остался восьмимесячный ребенок.

Ранее сообщалось, что в США мальчик нашел пистолет и случайно выстрелил в двухлетнего брата. Это также случилось в штате Калифорния.

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