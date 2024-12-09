Мальчик нашел пистолет и случайно выстрелил в двухлетнего брата

В США мальчик нашел пистолет и случайно застрелил двухлетнего брата

В американском штате Калифорния игра двух братьев с настоящим пистолетом закончилась непреднамеренным убийством. Об этом сообщает KTLA.

Инцидент произошел, когда семилетний мальчик и его двухлетний брат сидели в пикапе на парковке у торгового центра. Мальчик нашел в бардачке оружие, взял его в руки и случайно выстрелил в младшего брата.

Прибывшие полицейские обнаружили в машине истекающего кровью ребенка. Его срочно доставили его в больницу, однако медики не смогли его спасти. Теперь правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу штата Калифорния, чей маленький сын нашел в машине пистолет и выстрелил в себя. Его обнаружила 19-летняя девушка. Она зажимала рану рукой, пока к ним не приехали скорая и полиция.