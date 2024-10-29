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19:18, 29 октября 2024Из жизни

Маленький мальчик нашел пистолет матери и случайно выстрелил в себя

В США четырехлетний мальчик случайно выстрелил в себя из пистолета матери

Фото: Sacramento Police Department

В США арестовали жительницу штата Калифорния, чей маленький сын нашел в машине пистолет и выстрелил в себя. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в пятницу, 25 октября, в городе Сакраменто. Выстрел прозвучал на парковке рядом с маникюрным салоном. Звук услышала 19-летняя Шайнис Кордова и вышла посмотреть, что случилось. Она обнаружила раненого четырехлетнего мальчика на полу в машине. Его матери рядом не было. Ребенок постоянно повторял, что случайно выстрелил в себя. Девушка зажала его рану и говорила с ним до приезда скорой и полиции.

«Он хотел, чтобы я подняла его. Мне пришлось успокоить его и сказать: "Нет, ты сейчас не должен вставать, ты должен оставаться на месте". И мы говорили о "Щенячьем патруле", о том, сколько ему лет и обо всем таком, пока они не приехали», — описала свои действия Кордова.

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Мальчика увезли в больницу. Ожидается, что он полностью поправится. Вскоре была задержана мать ребенка — 26-летняя Латиша Уокер. Выяснилось, что она не имела разрешения на владение пистолетом. Ее обвинили в незаконном хранении оружия, в хранении оружия в автомобиле и в создании угрозы жизни ребенка.

Женщине назначен залог в размере 75 тысяч долларов. В данный момент следователи выясняют, как мальчик смог завладеть пистолетом.

Ранее в США трехлетняя девочка подобрала оставленный мужчиной заряженный пистолет и выстрелила в женщину. Дети нашли оставленное без присмотра оружие на крыльце дома.

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      Никита Савин
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