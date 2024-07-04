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12:39, 4 июля 2024Из жизни

Трехлетняя девочка выстрелила в женщину из пистолета

В США трехлетняя девочка нашла пистолет на крыльце и выстрелила в женщину

Фот: PxHere

В США трехлетний ребенок подобрал оставленный мужчиной заряженный пистолет и выстрелил в человека. Об этом сообщает 6ABC.

41-летнему Брайану Зигфриду из штата Пенсильвания предъявили обвинения в нарушении правил обращения с огнестрельным оружием после того, как он оставил без присмотра заряженный пистолет. Согласно показаниям соседей, Зигфрид сидел на крыльце дома с пистолетом, крутя его в руках. В какой-то момент он поднялся и стал переходить дорогу, оставив оружие лежать на крыльце. Впоследствии он сообщил полиции, что просто устал держать пистолет в руках.

В этот момент к крыльцу подбежали четверо детей в возрасте от трех до пяти лет. Трехлетняя девочка нашла пистолет, взяла его и случайно выстрелила в спину находящейся поблизости 33-летней женщины. Пострадавшую госпитализировали и провели ей экстренную операцию. Она в реанимации, врачи считают, что она выживет.

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Не уточняется, приходится ли пострадавшая или Зигфрид родственниками ребенку.

Ранее сообщалось, что в США мальчик нашел под кроватью пистолет отца и выстрелил в себя. Его доставили в больницу с тяжелым ранением.

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      Антонина Черташ
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