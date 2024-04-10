Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:32, 10 апреля 2024Из жизни

Трехлетний мальчик выстрелил в себя

People: в США трехлетний мальчик выстрелил себе в грудь из пистолета отца

Фото: Matt Popovich / Unsplash

В США мальчик нашел под кроватью пистолет отца и выстрелил в себя. Об этом сообщает People.

Трагическое происшествие случилось 28 марта в городе Аллентаун, штат Пенсильвания. Утром в полицию позвонила женщина и сказала, что ее трехлетний сын Элайджа «схватил пистолет и случайно выстрелил себе в грудь». Мальчика доставили в больницу с тяжелым ранением. Врачи не смогли спасти его.

Отец ребенка Иларио Абреу признался, что положил под кровать, на которой сидели Элайджа и другой ребенок, заряженный пистолет и вышел из комнаты. Через некоторое время они с женой услышали выстрел.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021

Позднее полицейские обнаружили оружие на подушке. На руках мальчика были следы пороха. Следователи пришли к выводу, что ребенок добрался до пистолета и случайно выстрелил в себя.

Абреу арестовали и поместили в тюрьму. Ему назначили залог в 250 тысяч долларов (23,1 миллиона рублей). Мужчина признал вину. Суд по его делу назначен на 15 апреля.

Ранее в США шестилетний мальчик из штата Мичиган случайно выстрелил из пистолета в младшего брата. Выяснилось, что дети нашли заряженное оружие в спальне бабушки и дедушки и начали играть с ним.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Окна посыпались и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      Медведчук назвал Зеленского приговором украинскому народу

      Захарова назвала безрассудной реакцию Запада на удары по ЗАЭС

      Пашинян снова упрекнул ОДКБ

      Байден захотел самостоятельно закрыть американскую границу

      Против издательства возбудили дело из-за цен на школьные учебники

      105-летний мужчина назвал один вредный продукт секретом долголетия

      Глава МИД Израиля пригрозил верховному лидеру Ирана на понятном ему языке

      Американские дроны оказались бессильными против российской РЭБ

      Звезда «Сумерек» рассказал о трудностях отношений с девушкой возраста его дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше