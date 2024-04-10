Трехлетний мальчик выстрелил в себя

People: в США трехлетний мальчик выстрелил себе в грудь из пистолета отца

В США мальчик нашел под кроватью пистолет отца и выстрелил в себя. Об этом сообщает People.

Трагическое происшествие случилось 28 марта в городе Аллентаун, штат Пенсильвания. Утром в полицию позвонила женщина и сказала, что ее трехлетний сын Элайджа «схватил пистолет и случайно выстрелил себе в грудь». Мальчика доставили в больницу с тяжелым ранением. Врачи не смогли спасти его.

Отец ребенка Иларио Абреу признался, что положил под кровать, на которой сидели Элайджа и другой ребенок, заряженный пистолет и вышел из комнаты. Через некоторое время они с женой услышали выстрел.

Позднее полицейские обнаружили оружие на подушке. На руках мальчика были следы пороха. Следователи пришли к выводу, что ребенок добрался до пистолета и случайно выстрелил в себя.

Абреу арестовали и поместили в тюрьму. Ему назначили залог в 250 тысяч долларов (23,1 миллиона рублей). Мужчина признал вину. Суд по его делу назначен на 15 апреля.

Ранее в США шестилетний мальчик из штата Мичиган случайно выстрелил из пистолета в младшего брата. Выяснилось, что дети нашли заряженное оружие в спальне бабушки и дедушки и начали играть с ним.

