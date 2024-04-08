Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:35, 8 апреля 2024Из жизни

Шестилетний мальчик выстрелил из пистолета в пятилетнего брата

В США шестилетний ребенок нашел пистолет бабушки и дедушки и выстрелил в брата

Фото: Mike Segar / Reuters

В США шестилетний мальчик из штата Мичиган случайно выстрелил из найденного в спальне пистолета в младшего брата. Об этом сообщает People.

1 апреля полицию поселка Гарфилд вызвали в дом, где произошла стрельба. Звонивший рассказал, что огнестрельное ранение получил пятилетний ребенок. Экстренные службы не успели помочь пострадавшему.

В среду, 3 апреля, полиция опубликовала отчет, согласно которому дети нашли заряженное оружие в спальне бабушки и дедушки и начали играть с ним. Выстрел произошел, когда пистолет находился в руках шестилетнего мальчика.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021

Пока неизвестно, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении владельцев оружия.

Ранее сообщалось, что в США 13-летняя девочка из штата Миннесота взяла пистолет дяди, чтобы поиграть, и случайно выстрелила в лицо 11-летнему двоюродному брату. Выяснилось, что дети часто играли с пистолетами отца пострадавшего, которые обычно были разряжены.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник СК в отставке скрылся из-за обвинений по уголовному делу. ФСБ нашла его в зоне СВО

      Россияне назвали главные сложности в ремонте

      Задержание ФСБ и МВД пособников украинских аферистов попало на видео

      В российском городе началась эвакуация после перелива воды через дамбу

      Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике и порадовала фанатов

      Москвичей предупредили о последствиях парковки на газонах

      Россиянин получил штраф за «ковыряние в носу»

      В российском городе загорелся прогулочный теплоход

      Набиуллина назвала сроки начала массового использования цифрового рубля

      Пассажирский самолет сел во время шторма, отскочил от земли и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше