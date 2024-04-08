Шестилетний мальчик выстрелил из пистолета в пятилетнего брата

В США шестилетний ребенок нашел пистолет бабушки и дедушки и выстрелил в брата

В США шестилетний мальчик из штата Мичиган случайно выстрелил из найденного в спальне пистолета в младшего брата. Об этом сообщает People.

1 апреля полицию поселка Гарфилд вызвали в дом, где произошла стрельба. Звонивший рассказал, что огнестрельное ранение получил пятилетний ребенок. Экстренные службы не успели помочь пострадавшему.

В среду, 3 апреля, полиция опубликовала отчет, согласно которому дети нашли заряженное оружие в спальне бабушки и дедушки и начали играть с ним. Выстрел произошел, когда пистолет находился в руках шестилетнего мальчика.

Пока неизвестно, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении владельцев оружия.

Ранее сообщалось, что в США 13-летняя девочка из штата Миннесота взяла пистолет дяди, чтобы поиграть, и случайно выстрелила в лицо 11-летнему двоюродному брату. Выяснилось, что дети часто играли с пистолетами отца пострадавшего, которые обычно были разряжены.