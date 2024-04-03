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16:25, 3 апреля 2024Из жизни

13-летняя девочка выстрелила в лицо 11-летнему брату во время игры

People: в США девочка решила поиграть с пистолетом и выстрелила брату в лицо

Фото: Bing Guan / Reuters

В США 13-летняя девочка из штата Миннесота взяла пистолет дяди, чтобы поиграть, и случайно выстрелила в лицо 11-летнему двоюродному брату. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 29 марта в городе Сент-Пол. Выяснилось, что дети часто играли с пистолетами отца пострадавшего, которые обычно были разряжены. Оружие хранилось в незапертом шкафу в спальне, и дети имели свободный доступ к нему. В гости к брату с сестрой пришли пятеро друзей, и они решили поиграть с пистолетами. Девочка схватила револьвер, а ее двоюродный брат взял полуавтоматический пистолет. Во время игры юная американка взмахнула оружием, и произошел выстрел.

Мальчик выжил и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи. В ходе расследования выяснилось, что отец раненого ребенка, 34-летний Мартинес Кастильо Ллойд, ранее отбывал наказание за уголовные преступления. Более того, оказалось, что у него не было разрешения на хранение оружия.

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В данный момент мужчина находится в тюрьме по обвинениям в незаконном владении огнестрельным оружием и в неправильном его хранении. Ему назначили залог в 200 тысяч долларов (18,4 миллиона рублей).

Ранее в США мальчик нашел полуавтоматический пистолет в бардачке машины матери и случайно выстрелил в лицо сестре. Пуля попала в щеку восьмилетней девочке.

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      Никита Савин
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