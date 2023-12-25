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00:35, 25 декабря 2023Из жизни

10-летний мальчик нашел пистолет матери и выстрелил сестре в лицо

В США 10-летний мальчик нашел пистолет в машине матери и выстрелил в щеку сестре

Фото: Supermop / Shutterstock / Fotodom

В США мальчик нашел полуавтоматический пистолет в бардачке машины матери и случайно выстрелил в лицо сестре. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в штате Флорида во вторник, 19 декабря. Женщина, имя которой полиция не назвала, заехала рано утром на заправку в городе Уэст-Палм-Бич. Она ненадолго вышла из машины и оставила без присмотра четверых детей, самому старшему из которых было 10 лет, а самым младшим — год и два года. Пока мать отсутствовала, 10-летний мальчик залез в бардачок машины и нашел там пистолет Glock.

Вскоре оружие выстрелило в руках ребенка. Пуля попала в щеку его восьмилетней сестре. Прибывшие на место медики госпитализировали девочку. Она была в ясном сознании и общалась с врачами. По их прогнозам, пострадавшая полностью поправится. Другие дети, находившиеся в машине, не пострадали.

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Представитель местной полиции заявил, что «все могло закончиться намного хуже» и обратился к гражданам с просьбой не оставлять оружие там, где до него могут добраться дети.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама полиция задержала восьмилетнего мальчика, который угнал машину. Он отобрал автомобиль у владельца, угрожая тому пистолетом.

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      Никита Савин
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