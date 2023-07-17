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16:51, 17 июля 2023Из жизни

Восьмилетный мальчик с пистолетом угнал машину

В США вооруженный восьмилетний ребенок угнал автомобиль, угрожая водителю пистолетом

Фото: Matt Popovich / Unsplash

В американском штате Алабама полиция задержала восьмилетнего мальчика, который отобрал у водителя машину, угрожая ему пистолетом. Об этом сообщает Magnolia State Live.

Получив описание похищенного транспортного средства, полицейские разыскали угнанный автомобиль, за рулем которого был вооруженный ребенок. Когда стражи правопорядка попытались остановить юного угонщика, он нажал на газ, и началась погоня.

В конце концов мальчик не справился с управлением, врезался в другую машину и остановился. После этого его задержали. Он обвиняется в ограблении, бегстве от полиции и незаконном владении огнестрельным оружием.

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    Алиса Дмитриева
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