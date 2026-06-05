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11:25, 5 июня 2026Экономика

Россиян призвали играть свадьбы в петербургских «Крестах»

Девелопер КВС: В 2030-м «Кресты» станут идеальным местом для свадьбы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

К 2030 году бывшее СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Кресты» станет идеальным местом для свадьбы. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил глава девелоперской группы КВС Дмитрий Беляев, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Он напомнил о планах преобразовать два главных здания (два «креста») в четырех- и пятизвездочные отели. Они будут окружены музеями, ресторанами и магазинами. Храм на территории сохранят и отреставрируют — там можно будет обвенчаться. Реконструкцию комплекса собираются завершить в 2030 году.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев показал новый логотип петербургских «Крестов». Фирменный знак выглядит как два наложенных друг на друга креста голубого цвета — они образуют световое сияние и отсылают к «вновь обретенной свободе» пространства.

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