Россиян призвали играть свадьбы в петербургских «Крестах»

Девелопер КВС: В 2030-м «Кресты» станут идеальным местом для свадьбы

К 2030 году бывшее СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Кресты» станет идеальным местом для свадьбы. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил глава девелоперской группы КВС Дмитрий Беляев, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Он напомнил о планах преобразовать два главных здания (два «креста») в четырех- и пятизвездочные отели. Они будут окружены музеями, ресторанами и магазинами. Храм на территории сохранят и отреставрируют — там можно будет обвенчаться. Реконструкцию комплекса собираются завершить в 2030 году.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев показал новый логотип петербургских «Крестов». Фирменный знак выглядит как два наложенных друг на друга креста голубого цвета — они образуют световое сияние и отсылают к «вновь обретенной свободе» пространства.