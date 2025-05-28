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12:24, 28 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о желании помочь «братьям-россиянам» с картошкой

Лукашенко: Надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило Белоруссии и России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости вырастить такое количество картофеля, которое покроет потребности в нем и у Минска, и у Москвы. Об этом сообщает «БелТА» в Telegram.

Глава государства напомнил о шутке президента России Владимира Путина про закончившийся в Белоруссии картофель. Лукашенко отметил, что вопрос нехватки корнеплода является для Минска очень серьезным.

«Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России. Надо помочь братьям-россиянам. И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее правительство Белоруссии сняло запрет на ввоз и реализацию в стране картофеля из недружественных стран. Данные меры также отменили для лука репчатого, капусты белокочанной и яблок.

Вот это да!
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