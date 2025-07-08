Лукашенко призвал зарабатывать на козочках

Лукашенко: Надо наращивать поголовье козочек и зарабатывать по максимуму

В Белоруссии идет племенная работа по разведению козочек, но следует быстрее разворачиваться и удваивать соответствующие показатели. Об этом заявил президент этой республики Александр Лукашенко. Его процитировало РИА Новости.

В рамках рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко обратил внимание сельхозпроизводителей на то, что пока есть спрос, надо «идти по максимуму», зарабатывать «живые деньги» и занимать рынок. Сейчас же, по его словам, работа ведется «ни шатко, ни валко». Кроме того, он попробовал козье молоко и высоко оценил его вкусовые качества. По его словам, питание — это в первую очередь психология.

«Надо влезть человеку в голову с этим [козьим] сыром. И доказать ему, что это очень полезно», — призвал президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в ходе посещения племенного завода по выращиванию этих животных Лукашенко подарили две козы, альпийской и зааненской породы. Взамен президент Белоруссии предложил подарить овцу, которая у него есть.