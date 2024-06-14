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20:52, 14 июня 2024Россия

Песков назвал мирные переговоры с Киевом предпочтительным способом достижения целей СВО

Песков: для РФ главное — достичь своих целей, мирные переговоры предпочтительнее
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Для России главное — достичь целей специальной военной операции (СВО), предпочтительнее мирными переговорами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Для нас главное — достичь целей. Предпочтительно, естественно, мирные переговоры», — сказал он.

Песков подчеркнул, что были попытки до конца опираться на политико-дипломатические инструменты в достижении целей Москвы, однако после того, как они все исчерпались, начались боевые действия.

Представитель Кремля также отметил, что инициатива президента России Владимира Путина об условиях прекращения огня была выдвинута для легитимных представителей украинской стороны.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Москва прекратит огонь в зоне СВО после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Помимо того, Киев должен официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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      Никита Абрамов
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