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14:26, 1 августа 2025Бывший СССР

Путин высказался о переговорах России и Украины

Путин: Переговоры России и Украины всегда востребованы и важны
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Переговоры России и Украины всегда востребованы и важны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме, передает ТАСС.

По его словам, переговоры востребованы и важны. Путин также отметил, что для решения вопросов мирным путем нужно разговаривать.

Он также в целом положительно оценил переговоры Москвы и Киева, которые возобновились с мая этого года.

25 июля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом возможную встречу трех политиков в Стамбуле.

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