Эрдоган предложит Путину и Трампу встретиться в Стамбуле

Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным и Трампом их встречу в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом их возможную встречу в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.

«Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Анкара «будет стремиться» к тому, чтобы переговоры между российским и американским лидерами состоялись.

18 июля Путин провел телефонный разговор с турецким президентом, обсудив в том числе конфликт на Украине.