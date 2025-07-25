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14:55, 25 июля 2025Мир

Эрдоган предложит Путину и Трампу встретиться в Стамбуле

Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным и Трампом их встречу в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом их возможную встречу в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.

«Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Анкара «будет стремиться» к тому, чтобы переговоры между российским и американским лидерами состоялись.

18 июля Путин провел телефонный разговор с турецким президентом, обсудив в том числе конфликт на Украине.

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