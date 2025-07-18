Путин обсудил Украину с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом и обсудил Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив в том числе конфликт на Украине и двусторонние отношения РФ и Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Турции.

«Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что одной из тем телефонных переговоров стала ситуация в Сирии. По данным администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил Путину о стремлении Анкары обеспечить стабильность в стране.

Ранее администрация Эрдогана отказалась комментировать заявления о присоединении к «коалиции дронов» для Украины. До этого Минобороны Латвии заявило, что Турция присоединятся к коалиции стран под руководством Великобритании и Латвии, которые закупают беспилотники для Украины.