Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:06, 18 июля 2025Мир

Путин обсудил Украину с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом и обсудил Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив в том числе конфликт на Украине и двусторонние отношения РФ и Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Турции.

«Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что одной из тем телефонных переговоров стала ситуация в Сирии. По данным администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил Путину о стремлении Анкары обеспечить стабильность в стране.

Ранее администрация Эрдогана отказалась комментировать заявления о присоединении к «коалиции дронов» для Украины. До этого Минобороны Латвии заявило, что Турция присоединятся к коалиции стран под руководством Великобритании и Латвии, которые закупают беспилотники для Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выдуманная в Киеве история». На Украине объяснили неспособность ВСУ перейти в наступление по просьбе Трампа

    Семьи бойцов ВСУ вышли на Майдан

    Стало известно о массовом налете дронов ВСУ на Россию

    Раскрыт неожиданный эффект кофеина на выносливость

    Стало известно о возможной провокации Сырского

    Россиянин ответил мигранту фразой в духе фильма «Брат» и попал на видео

    Раскрыто число увольняющихся в первый год работы медиков в России

    Отопление включили в 35-градусную жару в российском городе

    Назван способ для задержанного во Франции российского баскетболиста выйти из тюрьмы

    Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат объяснился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости