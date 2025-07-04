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19:25, 4 июля 2025Мир

Турция ответила на заявления о присоединении к коалиции дронов для Украины

Администрация Эрдогана: Не комментируем заявления о коалиции дронов для Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не комментирует заявления о присоединении к «коалиции дронов» для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации.

Ранее Минобороны Латвии заявило, что Турция присоединятся к коалиции стран под руководством Великобритании и Латвии, которые закупают беспилотники для Украины. По данным латвийского ведомства, теперь в коалицию входят 20 государств.

Впервые об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс на конференции по инновациям в сфере обороны UAV Summit в Риге 5 июня. Он сообщил о намерении стран-участниц «коалиции дронов» направить в 2025 году 2,75 миллиарда евро (245,5 миллиарда рублей) на закупку для поддержки Украины.

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