Турция ответила на заявления о присоединении к коалиции дронов для Украины

Администрация Эрдогана: Не комментируем заявления о коалиции дронов для Украины

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не комментирует заявления о присоединении к «коалиции дронов» для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации.

Ранее Минобороны Латвии заявило, что Турция присоединятся к коалиции стран под руководством Великобритании и Латвии, которые закупают беспилотники для Украины. По данным латвийского ведомства, теперь в коалицию входят 20 государств.

Впервые об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс на конференции по инновациям в сфере обороны UAV Summit в Риге 5 июня. Он сообщил о намерении стран-участниц «коалиции дронов» направить в 2025 году 2,75 миллиарда евро (245,5 миллиарда рублей) на закупку для поддержки Украины.