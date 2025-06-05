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17:10, 5 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о желании Турции присоединиться к формату военной помощи Киеву

Глава МО Латвии Спрудс: Турция намерена присоединиться к коалиции дронов для ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция и Бельгия намерены присоединиться к международной «коалиции дронов» по поставкам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс на конференции по инновациям в сфере обороны UAV Summit 2025 в Риге, сообщение опубликовано на сайте латвийского Минобороны (МО).

«Наша сила в единстве, поэтому присоединение к коалиции новых союзников позволит нам оказать Украине столь необходимую поддержку», — подчеркнул политик.

Спрудс сообщил о намерении стран-участниц «коалиции дронов» направить в 2025 году 2,75 миллиарда евро (245,5 миллиарда рублей) на закупку для поддержки Украины. Также глава МО Латвии рассказал о выделении 180 миллионов евро (16 миллиардов рублей) в совместный фонд закупок Drone Coalition под руководством Великобритании. По его словам, поставка БПЛА Киеву позволит укрепить оборонную промышленность Латвии, стран ЕС и НАТО.

В «коалицию дронов» в настоящий момент входит 18 государств, включая Францию, Великобританию, Канаду и Австралию. Вступление в формат по военной помощи Украине требует согласования с действующими государствами-членами.

Ранее официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик высказался о возможности встречи лидеров США, России и Украины. По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган намерен организовать мероприятие в Стамбуле.

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