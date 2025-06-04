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19:50, 4 июня 2025Мир

В Турции высказались о возможности встречи лидеров государств по Украине

Челик: Турция готова принять встречу лидеров в рамках украинского урегулирования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Омер Челик

Омер Челик. Фото: Will Russell / Reuters

Турция готова принять лидеров стран для встречи в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, сообщает ТАСС.

«У нашего президента [Реджепа] Тайипа Эрдогана есть желание принять здесь президента [США Дональда] Трампа, президента [Владимира] Зеленского и президента [России Владимира] Путина, организовать их встречу в Стамбуле», — сказал он.

Однако, по его словам, для этого предстоит еще решить ряд военных и политических вопросов, а после их решения пройдут переговоры на уровне лидеров. Он отметил, что сейчас все стороны говорят, что есть определенные процессы, по которым еще нужно провести работу.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан назвал встречу лидеров по Украине неизбежной. Он подчеркнул, что если будет еще несколько встреч делегаций и переговоры дойдут до определенной точки, то встреча лидеров состоится.

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