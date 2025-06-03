В Турции назвали встречу лидеров по Украине неизбежной при продолжении переговоров

МИД Турции: Встреча лидеров в рамках урегулирования на Украине неизбежна

Встреча лидеров в рамках процесса урегулирования на Украине неизбежна, если переговоры делегаций продолжатся, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, чтобы встреча на уровне глав государств состоялась, необходимо подготовить определенные решения.

«Мой анализ ситуации заключается в том, что если будет еще несколько встреч делегаций, и переговоры дойдут до определенной точки, то встреча лидеров будет неизбежной», — назвал он путь к миру.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через дипломатию и диалог. Он выразил надежду, что посредничество Анкары позволит достигнуть компромисса между сторонами.