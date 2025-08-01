Путин озвучил позицию России по переговорам с Украиной

Путин: Россия готова подождать, пока Киев будет готов к переговорам

Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то Москва готова подождать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Ну, в принципе, можно и подождать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время и нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться в августе. Он заявил, что обязательным условием встречи с президентом России станет присутствие на переговорах представителей европейских стран.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится до конца августа. Он объяснил, что эта встреча должна поставить точку в урегулировании конфликта.