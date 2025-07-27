Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 27 июля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал обязательное условие встречи с Путиным

Зеленский обсудил с Макроном возможную встречу с Путиным в августе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться в августе. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Украинский президент также заявил, что обязательным условием встречи с президентом России станет присутствие на переговорах представителей европейских стран.

«Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — написал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли состоится до конца августа. По его словам, это событие должно поставить точку в конфликте между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о крупном прорыве обороны ВСУ

    Зеленский назвал обязательное условие встречи с Путиным

    Ким Чен Ын пообещал одержать победу в антиамериканской битве

    Зеленский отчитался перед ЕС о восстановлении полномочий антикоррупционных органов

    Семь человек пострадали в аварии с туристическим автобусом в российском регионе

    Украина ввела санкции против компаний и граждан четырех государств

    В российском городе упал лифт с людьми

    Пассажиров первого прямого рейса из Москвы в Пхеньян посчитали

    Девушку уволили с новой работы в первый день из-за неуместного наряда

    ЦСКА вырвал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости