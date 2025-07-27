Зеленский назвал обязательное условие встречи с Путиным

Зеленский обсудил с Макроном возможную встречу с Путиным в августе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться в августе. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Украинский президент также заявил, что обязательным условием встречи с президентом России станет присутствие на переговорах представителей европейских стран.

«Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — написал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли состоится до конца августа. По его словам, это событие должно поставить точку в конфликте между странами.