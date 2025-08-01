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14:47, 1 августа 2025Бывший СССР

Путин раскрыл цель России в конфликте на Украине

Путин: Основной целью России является искоренение причин кризиса на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Основной целью России в конфликте является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы их [цели России] сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ. Там все ясно», — сказал он.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений.

Владимир Путин 1 августа проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они встретились на Валааме.

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