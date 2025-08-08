Бывший СССР
Зеленский намекнул на разногласия на Западе по переговорам с Россией

Зеленский: Все партнеры должны одинаково воспринимать угрозы переговоров с РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев работает над тем, чтобы все иностранные партнеры одинаково воспринимали угрозы переговоров с Россией. На разногласия на Западе по процессу урегулирования намекнул президент Украины Владимир Зеленский, ролик с вечерним обращением публикует в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Продолжаем нашу активную переговорную работу с партнерами, чтобы выработать общую позицию ради надежного мира для Украины — действительно реального мира. И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Киеву удалось добиться поддержки собственной переговорной позиции от многих иностранных партнеров, и заявил, что украинские дипломаты продолжат работать в этом направлении.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По его словам, он обсудил с Мерцем необходимость завершения конфликта на территории республики и вступление Украины в Евросоюз.

